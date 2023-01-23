『なよよ様専用 その他一点 新品 アンディフィーテッド Tシャツ S（USサイズ）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 03時 08分に出品され03月11日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げに関してはプロフをご覧下さいm(__)m



アンディフィーテッドのmade in USAのロングTシャツです(^^)

日本Mサイズ相当になります。



未使用新品（試着なし）



サイズ：Sサイズ

色：ホワイト



素材：コットン100%



着丈：73.5cm

身幅：49cm

肩幅：46cm

袖丈：61cm

（実寸）



喫煙×ペット×



基本的に購入はメーカーのオンラインショップ（ZOZOTOWNのメーカーショップ含む）、正規に取り扱っているスケートボードショップのオンラインで購入しております。

商品に対してご心配な方、ご不安な方のご購入はお控え下さい(^^)

ご質問等ご遠慮無くお尋ね下さい(^^)

極端なお値引きは致しかねます(^^)



交渉中や専用でもシステム上先に購入された方優先になってしまいます。申し訳ございませんがご了承下さいm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アンディフィーテッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ なよよ様専用 その他一点 新品 アンディフィーテッド Tシャツ S（USサイズ）