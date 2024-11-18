『【新品未使用】リファ ビューテックドライヤー スマート ダブル ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 16時 54分に出品され04月20日 16時 54分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ReFa BEAUTECH DRYER SMART W

RE-AX-02A

リファ ビューテックドライヤー スマート ダブル

カラー:ホワイト

定価40,000円

新品未使用

購入日(保証書記載):2024/11/18



※保証書の販売店名と購入日を記入してもらうために一度開封しています。

※レシートや納品書はありませんので製品登録はできません。ご了承ください。

※箱の微細な汚れ、へこみ等を気にされる方は購入をお控えください。

※すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ