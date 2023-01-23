『JBL PuIse4スピーカー新品未開封(ウリィ様専用)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 33分に出品され03月19日 23時 33分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JBL Pulse 4新品未開封❣️

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サイトJBL出品評価無し詐欺行為ご注意して下さい❣️❣️❣️





​​​360度どこからでも楽しめるJBLならではのサウンドとまばゆいLEDのライトショーでパーティーを始めよう。IPX7等級防水に対応し、サウンドを演出するLEDライトを搭載。1度の充電で最長12時間連続再生が可能です。JBL Connectアプリで、サウンド合わせて変化するライティングパターンや色をカスタマイズできます。他のJBL PartyBoost互換のスピーカーと接続も可能、思い出に残るパーティーを演出します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジェイビーエル