『11/16まで限定価格！美品☆イヴ・サンローラン YSL Yメールバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 11分に出品され03月19日 04時 11分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは以前、表参道ヒルズのイヴ・サンローランで購入したパテントレザーのY-mailトートバッグになります。

気に入って購入しましたが大事にしすぎてしまい、あまり使用せず、3度ほど使用で自宅で保管しておりました。

購入時は13万円ほどしました。

バッグの前面には、実際のパリのアトリエの住所が記載されていて、とてもおしゃれです。

カラーもブラックとゴールドのトートなので、どんなシーンでも決まると思います！

全体的に綺麗です！

持ち手部分は多少のスレがありますが、持ってしまえば気にならないかと思います。

とても気に入っておりますが、バッグも増えてしまい断捨離の為、出品致します。

自宅保管していた事、またパテント素材特有のベタ付きは多少ありますが、使用するには問題ありません。当方もまだまだ使用するつもりでした。

ご了承いただけた方のみ、ご購入をお願い致します。

大変人気のバッグであまり無いデザインですので、オススメです(^^)

付属のメール型ゴールドのプレートも可愛いですよ！

宜しくお願い致します。



サイズ:約36×36㎝

マチ:約15㎝

カラー···ブラック

素材···ナイロン

イヴ・サンローラン

サンローラン

YSL

Y-mail

特徴···マチあり

カラー···ブラック×ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 11/16まで限定価格！美品☆イヴ・サンローラン

YSL

Yメールバッグ