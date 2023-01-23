『2022AW マーガレットハウエル ワンピース 黒 菅原小春さん着用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 04分に出品され03月21日 10時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1度軽くの着用。

色褪せ、アタリ、汚れ、シワなく

とても良い状態ですが

新品ではございませんこと。

自宅保管でございますことをご理解の上

ご検討お願い致します。



2022AW

サイズ2

黒

着丈約110cm

定価71500円

※最後のブルーは2022春夏綿100%同型になります、



近年の新型ワンピース。

シワになりにくい、耐久性のある生地です。

身幅たっぷり。

大変動きやすく、冬はタイツも良いです。

スタイリングのようにニットを着込めますし、

インナーカットソー+ワンピースの上にニットをかぶることもできます。

秋冬に重宝するワンピースです。



公式LIFE NOTES vol.21にて

ダンサー菅原小春さんが着用されました。

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GLAZED COTTON CUPRA の『Glazed』とは『艶を出した』という意味で、

キュプラとコットンを、交織した光沢があり、柔らかさと膨らみのある素材。



生地の落ち感や、たっぷりとした分量が特徴的なエプロンドレスのデザイン。



この素材は、吸水性、放湿性に優れていて、ポリエステルなどの

化繊に比べて静電気が起きにくいのが特徴です。

綺麗目なスタイリングだけでなく、カジュアルな表情を持ったニットとの相性も良いワンピースです。



カラーブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 2022AW

マーガレットハウエル

ワンピース 黒 菅原小春さん着用