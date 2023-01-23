『kawa-kawa ボストンバッグ レア 革 トープベージュ 日本製 ↓10万円【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 23分に出品され04月05日 10時 23分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 kawa-kawa

ボストンバッグ

日本製



上質な革で、とても軽いです。



内側はストライプの生地で、ジッパーポケット(大)が1つ、オープンポケット(1つはマチ付き)が2つ



サイズ感：36 x 25 x 16cm(底部・素人採寸なのでご参考まで)

色：トフィ トープベージュ

色味を近く表現するのがちょっと難しいのですが、とにかく絶妙なトープ、トフィ系のグレージュで美しい革です。



A4ファイルやノートパソコンも入るのでお仕事バッグにもぴったりです。

シンプルなデザイン・収納力抜群で普段使いはもちろん、旅行にも便利です。

機内持ち込みサイズで、かなり収納力もあるので、

ミニマルなトラベルバッグとしても優秀です。



肌触りの良い上質なレザーで、購入時に既にビンテージ感があり、大切に使っていたので、少しのシミや避けられない小傷などの味は出ていますが、ヘタレや破れはなく、まだまだこれから使い込んでいただける美品です。

お手入れしながら一生物で楽しめる逸品です。



今は生産していない型で、初期の贅沢な革使いが特徴の

二子玉川パピヨネで10万円くらいで購入。

もう手に入らないレア品だと思います。



ワードローブ整理のため、探していた方、使って下さる方に格安でお譲りします。

キツくなく畳み、コンパクトに宅急便でお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カワカワ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kawa-kawa

ボストンバッグ

レア 革 トープベージュ

日本製

↓10万円