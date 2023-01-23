『23区 小さいサイズ 30 ダブルクロスベロア Vカラーコート ライトベージュ系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 41分に出品され03月13日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■23区

クラシカル香る佇まい、旬なムードを取り入れるVカラーコート



■ライトベージュ系



■30：着丈73.0 身幅49.6 ウエスト95.8 ゆき75.3 袖（二の腕）幅16.3



■デザイン

肩が程よく落ちたVカラーのミディアム丈のアウターです。衿は後るが立ち襟なので程よく首にフィットします。ジャケットとコートの間のような新しいレングス感で早い時期から活躍するアイテムです。すっきりと着こなせるVカラーは後ろがゆるやかな立ち襟になっていて、さらりと織るだけでノーブルな雰囲気を醸します。ネックラインがすっきりしているため首周りにボリュームがでやすい冬場にぴったりです。



■素材

イタリア創業の老舗ファブリックメーカーのMillior（ミリオール）社の素材です。あらゆる素材に独自のテクニックを持ち、中でもこのコート素材は、しっかりと目の詰まったハリ感のある二重織りでありながら非常に軽く、ふくらみのある仕上がりになっています。デザインも素材の膨らみを活かすためにステッチを表に効かせず、前端の開きもホックで止める仕様にしています。ベロアのような手触りのよい毛足の立ち方で柔らかく肌馴染みが良いので、着心地も抜群でストレスフリーにお召いただけます。さらに、生地密度が高いため、生地に空気を含み軽くて暖かいアウター素材です。

［表地］羊毛：73 ナイロン：27

［裏地］キュプラ：100



■状態

クリーニング済

難があるような汚れ等はございません



《⚠︎ご注意》

自宅保管・素人検品のため、完璧をお求めの方はご購入をお控えください

used品(使用感)にご理解のある方でお願いします



【発送】

発送時の畳み皺はご容赦ください



※本ページの転用はお控えくださいますようお願いいたします



◎香水未使用、喫煙者・ペットなし

コメントなし即購入OKです！



小さいサイズ

ワールド（INDIVI インディヴィ 、UNTITLED アンタイトル ） オンワード（23区、組曲、自由区、J.PRESS、any SiS）、S357、M−PREMIER、ms select 、ｒｕ アールユー、クリスタルシルフ、COHINA等お好きな方

サイズ：SS、XS、XXS、3号、5号、03、05、00、0、34、32、30、28、S1、S2お探しの方 ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区 小さいサイズ 30 ダブルクロスベロア

Vカラーコート ライトベージュ系