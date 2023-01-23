『Deuxieme Classe Victorian リバーコート グレー F【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 00時 19分に出品され04月23日 00時 19分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーストラリア地方に生息する羊から取れるしなやかで柔らかい上質なウールを使用し、2枚の生地を打ち合わせ一枚仕立てにしたリバーコート。裏地を付けないため軽く、2枚分の保温性があってブランケットのように温かいです。

オーバーシルエット&ドロップショルダーで着脱しやすく着心地もよいです。



○定価

74,800円



○サイズ フリー

肩幅73cm

身幅61.5cm

袖丈38.5cm

着丈107cm

(平置き実寸になります)



○状態

3箇所に若干の虫食いが見られます

(画像7,8,9枚目)

フロントのフックの受け側が欠損したので付け替えております。



クリーニング済みハンガー保管



全体的に使用感が少なく状態の良いお品です。あくまでも中古品ですのでご理解の上ご購入ください。



○素材

ウール100%





MUSE de Deuxieme Classe

コクーンコート オーバーサイズ チェスターコート ロングジャケット アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Deuxieme

Classe

Victorian

リバーコート

グレー

F