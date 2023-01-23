『Nike Air Jordan 1 Retro Low OG Black Toe【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 28分に出品され04月08日 09時 28分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 atmos当選品です。

人気モデル・人気カラーの1足です。

未使用品・付属品は全てお付けします。



ブランド: ナイキ

モデル名: AIR JORDAN

#NIKE #つま黒

メインカラー···レッド

エアジョーダン1/シルエット···Low 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

1

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