『Nike Air Jordan 1 Retro Low OG Black Toe【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 28分に出品され04月08日 09時 28分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ナイキ
Nike AJ1 royal toe
¥ 9750
【極美品】ドクターマーチン PASCAL BEX DS クレイジーボム 希少
¥ 11250
Converse Schott One Star Z Black
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Nike Air Jordan 1 Low 緑/白
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スコッチグレイン
¥ 11050
BLENDS X VANSXBORN FREE SK8HI REISSUE
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中古 ポール・ロドリゲス × ナイキ SB ダンク ハイ
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¥ 13000
落札価格12999円
850 入札履歴
終了
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