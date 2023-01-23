『美品❣️ Bernabeu ベルナベウ 日本製 スウェード ノーカラー ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 42分に出品され03月13日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bernabeu

ベルナベウ



スウェード ノーカラー ジャケット



メンズレディース関係なく着られる

ユニセックスデザインなので

シェアするのもおすすめです◎





◎カラー グレージュ モカ モカブラウン



◎サイズ M



平置き採寸

肩幅···約41cm

身幅···約51cm

袖丈···約62cm

着丈···約64cm

スリット…約20cm



目立った傷や汚れは見られませんが

見落としがある場合がございます。



発送方法により

小さく折り畳む、

圧縮する

などを施す場合がございます。

ご了承ください。



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日本製 メイドインジャパン コットン

綿 混合 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ベルナベウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品❣️

Bernabeu

ベルナベウ 日本製 スウェード ノーカラー ジャケット