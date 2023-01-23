『Pioneer DJ DDJ-FLX4 DJコントローラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 17時 23分に出品され03月11日 17時 23分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



商品は、PioneerDJ flx4になります。

サブ機で置いてましたほで使用回数も数回です。



持ち出しも無く、非喫煙環境の使用になります。

2枚目の写真に少し角の擦れはありますが

全体的に綺麗な商品です。



付属品は全て揃っております。

USBケーブル新品



中古品の為余りにも神経質な方はご購入お控えください。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DJ機材 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パイオニアディージェー