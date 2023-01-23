『mont-bell 黒 パーマフロストダウンジャケット フードL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 32分に出品され03月31日 11時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: mont-bell

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- 特徴: 防水機能

- タイプ: フード付き



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数回使用で美品です! 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bell

黒

パーマフロストダウンジャケット

フードL