『パタゴニア サイレントダウン シャツジャケット STY27925 FGE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 11時 07分に出品され03月29日 11時 07分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのサイレントダウンシャツジャケットです。カラーはフォージグレー（FGE）です。

タグが欠損しておりサイズ表記は分かりませんが、恐らくLかXLと思われます。特に傷や汚れはありません。



肩幅49cm

身幅63cm

着丈77cm

袖丈69cm



【商品説明】

スナップ留めの前立てを備えたソフトでしなやかな温かいシャツ・ジャケット。防風性を備え悪天候に対応。700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション入り。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用耐水性シェルとダウンのインサレーションDWR（耐久性撥水）加工済みのメカニカル・ストレッチ織りのポリエステル・タフタ100％（リサイクル・ポリエステル70％）製シェル。700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション スナップ留めの前立て気温の変化にともないレイヤリングしやすいフルレングスのスナップ留めの前立て。首を温かくソフトに守るスタンドアップカラーチェストポケットが２つ日々の必需品を収納できるスナップ留めフラップ付きフロントポケットが２つハンドウォーマーポケットが２つ滑らかで快適な肌触りのソフトなマイクロフリースの裏地付きハンドウォーマーポケットは横からアクセス可能調節可能な袖口フィットを調節でき温かさを封じ込めるスナップ留め付きの袖口ヒップまでの丈腰をカバーし、ヒップベルトやハーネスの着用に対応するヒップまでの丈この製品を製造する工場の従業員を支援工場の従業員にプレミアム賃金が支払われるフェアトレード・サーティファイドの縫製を採用 シェルと裏地：メカニカル・ストレッチ織りの2.2オンス・ポリエステル・タフタ100％（リサイクル・ポリエステル70％）。DWR（耐久性撥水）加工済み。インサレーション：700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用590 g (20.8 oz)ベトナム製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア サイレントダウン シャツジャケット STY27925

FGE