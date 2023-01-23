『AirPods Pro 第2世代 lightning端子 新品未開封 即発送【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 37分に出品され03月09日 13時 37分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AirPods Pro（第2世代） MQD83J/A

装着方式：左右分離型、完全独立型

色：ホワイト系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 防水、防滴

ワイヤレス規格：Bluetooth



● lightning端子 新品未開封品です。

●アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の音を遮断し、音楽や通話に集中できます。

即購入OKです。

購入当日に発送します。



#Apple

#Airpods

#AirPodsPro

#AirPodsPro第2世代

#アップル

#エアポッズ

#ヘッドフォン

#イヤフォン

#AirPods（第1世代）

#AirPods（第2世代）

#AirPods（第3世代）

#AirPodsPro（第1世代）

#AirPodsPro（第2世代）

#AirPodsMax 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル