『【新品】SNIDEL スナイデル ダブルジャケット ダブルブレストジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 04分に出品され03月23日 20時 04分に終了予定です。即決価格は9,944円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用。

値札は切ってしまいましたが

一度も着用せず新品のまま大切に保管しております。

スナイデル公式オンラインショップで購入し、

先月届いたばかりです。





【カラー】ネイビー

【サイズ】0（S）

【定価】17,930円

【メーカー品番】SWFJ244076



【Design/Styling】

王道のクラシカルムードを楽しむダブルジャケットが届きました。

クラシカルなサイズ感にこだわり、品の良いノーブルな雰囲気に仕上げています。スタンダードなデザインなので、長くご活用いただけます。

ボトムスを選ばず、きれいめはもちろんカジュアルなワンピースやミニボトムなどにも、さらっと羽織るだけで品をプラスしてくれるので少し肌寒くなってきた時期のアウターとしても万能な１枚。

ウエスト部分を程よくシェイプさせ、SNIDELらしい身体を美しく魅せるコンパクトなシルエットですっきりとした印象に仕上げています。





◆◆コメントなし即購入大歓迎です◆◆

ご購入後24時間以内に発送いたします。







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ジャケット・アウター タグ 【新品】SNIDEL

スナイデル ダブルジャケット ダブルブレストジャケット