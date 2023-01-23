『2017 MacBook Air 13インチ i5 8GB 1 TB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 17時 59分に出品され03月13日 17時 59分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···Macbook Air



サイズ···13インチ



i5 MacBook Air 13インチ Mid 2017

Core i5・メモリ-8GB・SSD-1TB

高速m.2に、変換

参考までに、バッテリー 170回 正常

バッテリーは、macbookが、表示したもので、保証できません。

Mac OS Monterey 表、小さな角打ちあります。

裏蓋、擦り傷あります。

USB3.0 / Webカメラ / Bluetooth / 無線LAN内蔵（a/b/g/n対応）

全体的、綺麗です。

バッテリー、新しい。

液晶、キーボード、綺麗です。

本体、アダプタ、の出品です。

上記以外、特に問題は見当たりありませんが、全ての機能を確認しておりませんので現状渡し厳守





Apple MacBook Air 13インチ Mid 2017

CPU：Intel Core i5－1.8GHz

メモリー： 8GB（1,600MHzーDDR3）

ストレージ：SSD－1 TB

液晶：13.3インチLEDバックライトクリアワイド

対応解像度： 1440X900

BLUETOOTH：有

ハイパースレッティング対応：有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n



#Apple

#APPLE 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル