『VIRGOwearworks NINJAS classic【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 05分に出品され04月07日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきましてありがとうございます。



VIRGOwearworks

NINJAS classic

カラー：ブラック

サイズ：2（M）

新品価格：17,380円



2022年に購入したものになります。

着用は5回ほどで、1〜2度ほど洗濯しております。

ノークレームノーリターンでお願いいたします。

即購入OKです。

何かありましたらコメントにて質問お願いいたします。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴァルゴウェアワークス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ VIRGOwearworks

NINJAS

classic