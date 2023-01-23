『ジュエリーツツミ つぶつぶリング ペルレ風 k10 11号【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 16時 27分に出品され05月18日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 材質...ゴールド

号数...11号



ジュエリーツツミ

つぶつぶリング

ペルレ風

丸リング

k10



刻印しっかりあります

重ね付けしても可愛いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジュエリーツツミ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ジュエリーツツミ つぶつぶリング ペルレ風 k10

11号