『ジュエリーツツミ つぶつぶリング ペルレ風 k10 11号【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 16時 27分に出品され05月18日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ジュエリーツツミ
ete K18 ピンクゴールド オパール ダイヤモンド ブレスレット
¥ 9425
超希少 激レア ファイアオパール ペンダントトップ Pt900 プラチナ台
¥ 13000
PT900 さんごリング ✨ダイヤ0.10CT付き✨赤いさんごが可愛いリング✨
¥ 38720
Tiffany&Co. ティファニー Tスマイル
¥ 19366
K18 18金 オニキス フープ スイング ピアス ペンダントトップ セット
¥ 13646
ディオール ハート2連 ブレスレット ゴールドDロゴ レディース
¥ 15795
Tiffany & Co. ティファニー シルバー バングル メキシコ製
¥ 22500
天然トルマリンルベライト3.000ct ルース 宝石鑑別書付
¥ 11375
新品 ルーカスジャック lucas jack ピアス
¥ 7409
K18WG ete ダイヤ付 デザインリング 2.99g 11号 G76
¥ 16380
Van Cleef & Arpels ビザンチン アルハンブラ ブレスレット
¥ 193160
K18 ピアス ダイヤ付き
¥ 12400
美品 K18ピアス ガーネット18金 2.0g P781
¥ 13552
MARIA BLACK Vayu Ring シルバーウェーブリング 2本
¥ 10400
シャネル/CHANEL/ゴールド/ネックレス/ヴィンテージ/ココマーク
¥ 28050
ラブ＆ヘイト love&hate ピンキーリング K18 ピンクトルマリン １号
¥ 10920
大粒黒蝶真珠ネックレス12-14.5mmナチュラルカラー45cm
¥ 50830
ダイヤピアス 0.8ct 新品仕上げ
¥ 51920
落札価格9360円
229 入札履歴
終了
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