『Song for the Mute × adidas Shadowturf【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 14時 30分に出品され03月15日 14時 30分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas originals × song for the mute

SHADOWTURF



着用は1度のみ。



洋服のスタイルに合わなくなったので出品します。



ほぼ新品ですが、未使用新品希望の方・神経質な方は購入しないでください。

強いて言うなら箱だけ少し傷みがあります。



箱・タグ・替え紐 全てお付けします。



すり替え等防止の為、返品は承りかねます。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Song

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the

Mute

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Shadowturf