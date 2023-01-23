『＜WACKO MARIA＞MCGREGOR ANTI-FREEZE JACKET【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 45分に出品され03月06日 21時 45分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MCGREGOR / WACKO MARIA

ワコマリア

マクレガー

オンライン即完売品



MATERIAL: NYLON 100%



裏地にWACKO MARIAオリジナルのレオパード柄のファーを使用したアンチフリーズジャケット。

左胸のロゴは刺繍です。

襟を立てて首元を締める形にもできます。



肩幅···54cm

身幅···66cm

袖丈···63cm

着丈···73cm



11/17 店頭購入(領収書有り)

タグ付き新品未使用。



#WACKOMARIA

#MCGREGOR

#ワコマリア

#マクレガー

#新品未使用

#タグ付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ＜WACKO

MARIA＞MCGREGOR

ANTI-FREEZE

JACKET