『チャーチ シャノン バーガンディ UK7.5 少し難【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 32分に出品され03月25日 04時 32分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ポリッシュバインダーカーフのシャノンです。

内側の踵部分に大きな傷があります。

着用時には気にならないものです。ソールの減りも少ないので、これからチャーチ シャノンを使い倒したい方にお安く提供します。

2020年に横浜高島屋で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: チャーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ チャーチ

シャノン

バーガンディ

UK7.5

少し難