『VOLATA ネイビー フォックスファー ノーカラー ウールコート 38サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 16時 27分に出品され03月30日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【VOLATA フォックスファー ノーカラーウールコート ネイビー 38サイズ】





裾と袖先をふわふわのフォックスファーで切り替えたノーカラーコート。ウールベースの素材でとてもあたたかいです。胸元のタックで華やかな印象になります。フロントは比翼仕立てのファスナー開閉で、使いやすいコートです。



●カラー：ネイビー(ファー部：ブラック)



●サイズ：38

着丈：85cm

肩幅：38cm

袖丈：60.5cm

バスト：94cm





●素材

毛皮：フォックス

表地：毛75％ ポリエステル10％

アクリル10％ナイロン5％

裏地：ポリエステル100％



目立った傷や汚れはありません。

ただ素人検品、保管ですので、見落とし等

ご容赦下さい。



どうぞ宜しくご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴォラータ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VOLATA ネイビー フォックスファー ノーカラー ウールコート 38サイズ