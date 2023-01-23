『新品未開封 GLSSWRKS KAZEMI 日本版 ガラス マウスパッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 22時 57分に出品され04月28日 22時 57分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GLSSWRKS KAZEMI Premium Glass Mousepad



サイズ：490x420x3.5 mm

素材：強化ガラス

裏面：シリコン

付属品：マイクロファイバークリーニングクロス



新品未開封品となります。

ふもっふのおみせで購入いたしました。

日本国内数量限定で即完売し、シリアルナンバーが付いております。

未開封につきシリアルナンバーは確認しておりません。

また、このマウスパッドは再販予定もございません。



メルカリ便にて匿名発送いたします。

即購入OK



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用