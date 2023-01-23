『【美品】バーバリーロンドン タートルネックニット カシミアシルク 薄手 アイボリ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 26分に出品され03月10日 12時 26分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry Londonのタートルネックニットです。



軽やかで上質な肌ざわりのカシミアシルクニット。カジュアル感もありつつ上品さも漂う雰囲気なのは、質の良い素材からくるのだと思います。



シンプル＆ベーシックなアイボリーの1着。インに着てももたつかない、薄手のタイプです。



さりげなく裾に同色系のロゴ刺繍が入っています。



着用回数は数回の美品です。まだまだ気持ち良く着ていただけると思います。





◆サイズ◆

2 レディースM



肩幅：約 39cm

着丈：約 53cm

身幅（脇下から）：約 45cm

袖丈：約 66cm







※素人採寸のため誤差はご了承ください。



※トラブルを未然に防ぐため、ご不明点は購入前にコメントいただけますようお願いいたします。



※あくまでも個人管理の古着となりますので、古着に慣れていない方、神経質な方、新品をお求めの方はご購入をお控えください。



※発送時は圧縮してなるべくコンパクトな状態で梱包します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。









240919-0946*-1143 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】バーバリーロンドン

タートルネックニット

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アイボリ