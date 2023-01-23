『【美品】Clarks クラークス ワラビー スエードブラック UK9【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 27分に出品され04月02日 14時 27分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こんにちは。

tarocolleです。

多くの出品物の中からご覧いただきありがとうございます。



こちらの靴は靴内の除菌、栄養補給など含めたスエードケア済みです。そのため購入後のメンテナンス費用を大きく抑えて、お得にご使用いただけます。



ぜひ詳細ご一読ください。





【ブランド】 Clarks Originals クラークスオリジナルズ

【カラー】 ブラック

【素材】 スエード

【サイズ】 UK9 27㎝程度

【アウトソール全長】 約28.5㎝

【モデル】 ワラビー

【ソール】 クレープソール

【現行品参考価格】 2万円前後

【付属品】 なし



今回はクラークスの中でも特に人気のモデルであるワラビーを出品します。



表面には細かなスレがある程度でシワも入っておらず目立った傷や汚れ等も見当たりません。ソールの擦り減りはほぼなく中古品としては良いコンディションかと思います。



これからのシーズンにぴったりなスエード素材を使用した人気の一足です。また近年革靴の価格は上がり続けるばかりです。この機会にお得な価格での購入をご検討ください。





※シューズキーパーは撮影用のため、付属いたしません。予めご了承ください。



状態の詳細は写真にて、確認頂きご検討のほどよろしくお願い致します。



#クラークス

#Clarks

#革靴

#ワラビー





その他の出品物はこちらからご覧いただけます！

#tarocolle出品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】Clarks

クラークス

ワラビー

スエードブラック

UK9