『プラダ ショルダーバッグ 三角ロゴ テスートナイロン ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 14分に出品され03月29日 02時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅保管しており、今後使用する機会がないので

お安く出品します。

経年劣化に伴う傷やほつれ、型崩れ、毛羽立ちがありますが、使用頻度はそこまで高くないのでまだまだ綺麗にお使いいただけると思います^_^

正規品になります。



現品のみです。





サイズ

縦 約22㎝

横 約23㎝

マチ幅 約11㎝（外ポケット含む）

※素人採寸のため若干の誤差についてはあらかじめご了承ください

写真では写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバッグ 三角ロゴ テスートナイロン ブラック