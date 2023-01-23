『ポーター ショルダーバック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 04時 34分に出品され04月26日 04時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タンカーショルダーバッグ

1年半前に急に欲しくなり購入しましたが急な買い物なので結局ほぼ使わず放置してましたので出品することにしました。

綺麗な状態なのでどなたかに使って欲しいです！

ただし中古であることはご理解ください。

メンズの項目で入れましたがレディースでも問題ありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター ショルダーバック