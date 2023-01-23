『ぐでシナ様専用/Anker Soundcore Liberty 4 NC【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 39分に出品され03月18日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用！Anker Soundcore Liberty 4 NC ブラック

ノイズキャンセリング機能ににこだわりたい方におすすめです！

購入時期は2024年10月です！



機能 / 性能：

世界トップレベルの認証機関SGSが認める超高性能ノイズキャン

セリング高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めた

チャンバーの搭載により、基礎性能が大幅にパワーアップ。

日常のより多様な雑音を効果的に打ち消すことができるように

なりました。



新技術ウルトラノイズキャンセリング 3.0

イヤホンが外部の環境やノイズを検知・除去するだけでなく、

耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。

ひとりひとりにパーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。



最大50時間の超長時間再生

イヤホン単体で最大10時間、充電ケース込みで最大50時間の

音楽再生が可能です。



ワイヤレスでハイレゾ音源再生

高音質コーデック・LDAC™に対応し、通常のコーデック※

と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を

再現することができます。



安定した接続とマルチポイント機能

Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現。また、2台の機器と

同時に接続出来るマルチポイント機能の他、Androidデバイスとの

迅速で快適なペアリングにも対応しています。



AIによるクリアな音声

6つのマイクを使用し、周囲のノイズを除去するAIノイズリダクション

機能搭載。クリアな音声を通話相手に届けます。



IPX4 防水規格

突然の雨や水濡れでも安心してご利用いただけるIPX4の防水規格

に対応。



選べるモード

交通機関や好みの強度に合わせて、手動でもノイズキャンセリング

モードを選択可能。また、2種類の外音取り込みモードにも対応

しており、好みや状況に合わせて使い分け可能です。



一人一人にパーソナライズする、HearID

Soundcoreアプリ上で特定の周波数帯域における音の聞き取り

やすさを測定し、あなたに最適な音質を自動で調整します。



接続タイプ...ワイヤレス

シリーズ...Soundcore Libertyシリーズ

モデル...Soundcore Liberty 4 NC

その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンカー