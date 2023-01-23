『Keychron K13 Pro nuphy gateron wisteria版【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 54分に出品され03月30日 01時 54分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※最終価格です



Keychron K13 Pro のキースイッチを nuphy gateron wisteriaに交換してあります。非常に安定したタクタイル軸で、音も静かです。ルブも交換時に施してありますので、滑らかな打ち心地となっています。



キーキャップは多少のテカリがありますが、光の当て方によって見える程度ですので、まだまだ綺麗にお使いいただけるかと思います。



付属品等は全てそろっております。

キースイッチの予備は

Wisteria 1個

Brown 1個 です。



購入時の箱に入れ丁寧に梱包して発送いたします。







接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ...メカニカル

キーボード配列...英語

バックライト…RGB

キースイッチ…Hot swappable 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キークロン