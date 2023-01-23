『【未使用品】PANERAI パネライ 純正 22mmラバーベルト ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 09分に出品され03月12日 04時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】パネライ・PANERAI

【カラー】ブラック

【サイズ】ケース側：約22mm

【素材】ラバー

【付属品付き】

付属品は純正品ではありませんので、ご注意ください。

■状態・コンディション

未使用 開封済み



購入後、使用機会がなかったので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パネライ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【未使用品】PANERAI

パネライ

純正

22mmラバーベルト ブラック