『【入門セット】IRINのウォルナット材コンサート・ウクレレ【ウクレレ専門店】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 04時 09分に出品され04月12日 04時 09分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器
|商品の状態:
|新品、未使用
●KISO SUZUKI マンドリン●MR-300●弦楽器●ケース付き
¥ 9425
リン様専用 エレキバイオリン HVPV-30 【美品】
¥ 7800
Suzuki バイオリン 230 サイズ1/8 2012年製
¥ 11687
鈴木バイオリン スズキ バイオリン 230 3/4 2020年
¥ 10800
ドイツ製 ビオラ セット K.Shimora シモーラ 15.5インチ
¥ 54418
【調整品】markneukirchen MUSIMA msc2 4/4 チェロ
¥ 60791
青山ハープ(6oct-F,G,A)3点セット
¥ 7800
ステンターCONSERVATOIRE 4/4サイズ
¥ 9282
★値下げ★【美品】 バイオリン Stentor ステンター 1/4 虎杢
¥ 8970
【美品】カルロジョルダーノ バイオリンセット VS-1 4/4
¥ 12490
【美品】Suzuki バイオリン 4/4本体 + 弓 + ケース＋松脂＋消音器
¥ 11635
横山進一によるバイオリン写真集
¥ 13000
【美品】SUZUKI ヴァイオリン NO.200 1/8 ANNO2008
¥ 11050
【美品】ミツケ エンドピン カーボン チェロ用8mm
¥ 7800
GLIGA グリガ FECIT Anno 2001 B&C GEWA カスタム
¥ 45942
ピラストロ★パーペチュアル★短時間使用
¥ 7800
スズキバイオリン 1/2 NO280 1980年
¥ 10920
SUZUKI No.280 4/4 1976年製 弦楽器 分数バイオリン 良品
¥ 12200
落札価格11570円
165 入札履歴
終了
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