『23AW A.PRESSE ニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 30分に出品され04月05日 15時 30分に終了予定です。即決価格は21,620円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年購入したアプレッセのPullover Sweater です。



スコットランドの老舗TODD&DUNCAN社が手がけるスーパーファインラムズウールが使用されているため、カシミヤに匹敵する程の柔らかな着心地が特徴です。





サイズ2、カラーはブルー。



毛玉はありますが、クリーニング後そのまま保管サービスに出していたので状態は良いと思います。



ぜひご検討下さい。



カラー···ブルー



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アプレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23AW

A.PRESSE

ニット