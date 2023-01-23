『白 ワゴン 棚 店舗 什器 インテリア 昭和レトロ 当時物 かご ワイヤーラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 19分に出品され03月14日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>事務・店舗用品>>>オフィス家具
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
電子金庫 19RF ホテルセーフ GOD ABILITY GA 非常用電源あり
¥ 10764
ナカバヤシ 紙幣計算機 NRF-555
¥ 10452
金庫 100L 黒 テンキー式 金属製 保管庫 盗難防止 防犯 家庭用 大型
¥ 11400
金銀大王様専用 intel PENTIUM PRO
¥ 28333
美品 COFO Chair Premium ブラック
¥ 26403
大理石ダイニングテーブル 170×90cm
¥ 104490
白いテーブル 2台まとめて 引取りのみ
¥ 7800
美品 大型書棚 ガラス戸 飾り棚 両開き書庫ブラウン木製キャビネット ガラス扉付
¥ 11250
◇美品◇RFヤマカワ◇応接テーブル＆ソファ◇応接セット◇大阪兵庫京都奈良滋賀◇
¥ 29200
令和6年新札対応識別機 券売機 食券機 両替機 コンラツクス
¥ 34000
変形作業台（中古品） 650×460×800（穴150×150）
¥ 7800
ソフトクリームライト ソフトクリーム看板 fuji 照明
¥ 13000
4人用ロッカー 鍵付 グレー システムロッカー オフィス家具 引き取り限定茨城
¥ 7800
10月5日まで！パーテーション 間仕切り 木目 3連 キャスターつき
¥ 10400
◇美品◇東馬◇役員デスク◇書斎◇ワークデスク◇オフィスデスク◇大阪兵庫京都奈良◇
¥ 29200
２点１セット DOMETIC ホテル 客室用 金庫 MDT400X 上部開閉
¥ 10167
高級イーゼルＸ001 黒板
¥ 7800
diplomat耐火性テンキー式金庫(中古)
¥ 14000
落札価格12870円
193 入札履歴
終了
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