『白 ワゴン 棚 店舗 什器 インテリア 昭和レトロ 当時物 かご ワイヤーラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 19分に出品され03月14日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊セット商品に関しまして、バラ売り不可です。



＊2000円以下の商品に関しましてはお値引き交渉は承りません。



上記コメント頂いてもスルーさせて頂きます。



＊複数ご希望の際はまとめ買いリクエスト機能にてご連絡ください。



お手数ですが状態は画像でご確認ください。



不明な点や画像で分かりにくい物、気になる箇所がございましたらご質問ください。



・サイズ

こちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご覧ください。



幅64.5cm 高さ99cm 奥行き44cm



＊希望価格申請いただいてもご購入されない方が多い為、基本お受け致しません。お値引き交渉はコメント欄からお願い致します。（物によりタイムセール6時間にてご対応させていただく事もございますがタイムセール後はお値引き致しません。）

お値引き交渉は常識範囲内での希望金額記載の上コメントください

金額記載ない場合、可能なお値段をお返事させて頂きますがその後に〇〇円になりませんか？とお返事頂いてもスルーさせて頂きます。最初の金額指定のみ検討は致しますが、後からの金額指定はお受けしておりません

お値下げ交渉中であってもそのままのお値段で購入して頂ける方優先になります



昭和レトロ アンティーク ヴィンテージ 平成レトロ をご理解頂ける方のご購入をお願い致します。





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大阪市東住吉区 古道具 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>事務・店舗用品>>>オフィス家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし