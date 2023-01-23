『エルエルビーン フィッシャーマン ニット セーター 80s 肉厚 アイルランド製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 09分に出品され03月12日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■アイテム

L.L.Bean エルエルビーン

フィッシャーマンズニット フィッシャーマン 釣り人 ウロコニット

セーター クルーネック 肉厚 リブニット ケーブルニット ウールニット

80s 90s アイルランド製 IRELAND 古着 vintage ビンテージ ヴィンテージ

ウール100％ pure wool メンズ レディース ユニセックス 男女兼用



■カラー

アイボリー ホワイト 白



■サイズ (単位cm、若干の誤差はご容赦ください。)

サイズ：M

裄丈：75cm

身幅：50cm

着丈：62cm



■付属品

・なし



■状態

・目立つ箇所に致命的なダメージはなく、まだまだお使いいただける状態です。

詳細はお写真をご確認ください♪



※出品している商品は、東京都公安委員会より古物商許可を得ている販売店から購入しております。プロの鑑定士による真贋済みの正規品です。





管理番号：5201108734 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エルエルビーン

フィッシャーマン

ニット

セーター

80s

肉厚

アイルランド製