『【美品】 FENDI ミニバニティポーチ ズッカ柄【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 09時 33分に出品され04月15日 09時 33分に終了予定です。即決価格は24,570円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンディ
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落札価格24570円
858 入札履歴
終了
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