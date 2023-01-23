『【美品】TUMI ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 14時 18分に出品され03月27日 14時 18分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TUMI トゥミ

【22305HKHE/ALPHA BRABO】

バリスティックナイロンショルダーバッグ



カラー：ブラウン



タテ約27cm ヨコ約26cm マチ約4cm



使用感も無く美品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】TUMI

ショルダーバッグ