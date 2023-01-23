『シャガール 結婚式 絵画【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 45分に出品され04月13日 10時 45分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
山口一郎さん 原画 Sサイズ
¥ 16770
スプレーアートエデン F6キャンバス 原画 額付
¥ 25760
難波田龍起、油彩画４号、絵画、形象、肉筆、新品額縁、1958、リー、ウーハン
¥ 19800
ワインとブドウの水彩画
¥ 10399
掛け軸 簡大坤 桃源郷図 紙本 逸品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です
¥ 11750
【レア・原画】山口一郎 ichiro yamaguchi ネコ ポストカード
¥ 11408
ピカチュウ
¥ 23350
【絵画】本加賀友禅 稲手昭仁作 白樺
¥ 17500
(610*Z287)絵画 掛軸 日本画掛軸 川合玉堂 大観 志功 茶掛け 骨董
¥ 12155
高島野十郎 油彩 肉筆『太陽』表と裏サイン 梶原貫五宛古筆 F6号 額 a858
¥ 31000
淡い 風景画 肉筆画 作者不詳
¥ 8580
ちゃーがんじゅーシーサースケッチ書画
¥ 7800
石川幸奈、「White Wind」、希少画集・額装画、日本製・新品額縁
¥ 14586
日本画 風景画 、児玉希望筆
¥ 13650
わたなべとしふみ 原画 犬
¥ 7995
水墨画 肉筆 中国画 山水画
¥ 23400
monkey様 ギィ•デサップ[秋雨を行く馬車] 8号 サイン有り
¥ 39000
飛行機から 原画 アクリル画 海と空の風景 30cm
¥ 7644
落札価格10530円
590 入札履歴
終了
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