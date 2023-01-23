『シャガール 結婚式 絵画【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 45分に出品され04月13日 10時 45分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️商品名

シャガール

マルクシャガール

結婚式

絵画



▪️状態

表面に近くで見るとわかるテープ跡がいくつかありますのでご了承下さい



▪️商品説明

サイズ

横約60センチ

縦約83センチ



▪️発送

プチプチや巻き段ボールや梱包用フィルム等を使用して梱包した上で発送させて頂きます。





※あくまで中古品になりますので写真で状態を

よくご確認の上ご購入下さいませ。



※自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮

下さいませ。



※お使いのモニターによっては色調が異なって

見える場合があるかもしれませんので

ご理解の程お願い致します。



※他でも出品していますので売り切れの際は

ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: やや傷や汚れあり