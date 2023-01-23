『Supreme Faux Shearling Lined Work Shirt【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 00時 21分に出品され03月23日 00時 21分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Faux Shearling Lined Work Shirtになります！



新品・未使用品☆



オンライン購入の正規品☆



カラー・BLUE系色☆



サイズ・M☆



値下げは不可になります！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Faux

Shearling

Lined

Work

Shirt