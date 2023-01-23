『【超希少】adidas トラックジャケット ベロア ブラウン×ベージュ Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 06時 29分に出品され04月03日 06時 29分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品の情報】

・ブランド

アディダス



・色や柄

ベージュ、ブラウン

(オフホワイト、茶色)



・特徴

レアデザイン

人気カラー配色

ベロア

トレフォイルロゴ刺繍

ハイネック





・サイズ

タグ表記 Lサイズ

着丈 63cm

身幅 57cm

裄丈 72cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



・状態

【C】

S:新品、未使用品。

A:ダメージや使用感なく、美品。

B:通常の古着程度の状態。

C:着込まれた状態です。多少の傷や汚れがあります。



袖に脱色の跡があります。

ベロア生地ですが、経年劣化により触り心地としてはパイル地に近い感じです。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入ください。



【その他、注意事項】

・発送の際は、コンパクトになるように圧縮させていただきます。畳じわはご了承ください。気になるようであれば、少しお値段を上げて発送方法を変更します。

・素人撮影のため、多少の色味や見え方の違いなどもあるかと思います。ご了承ください。



・古着

・古着女子

・古着男子

・古着コーデ

・ヴィンテージ

・ジャージ

・70s

・80s



管理番号 599 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【超希少】adidas

トラックジャケット

ベロア

ブラウン×ベージュ

Lサイズ