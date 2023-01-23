『LV ディスカバリー コンパクトウォレット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 44分に出品され03月17日 22時 44分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LV コンパクトウォレット

三つ折り側のホックの爪が折れています。

片側の爪で止まっているので気にせず使っていました。





中古品ですので汚れ、傷等有りますがまだまだお使い頂けます。

安めに出品していますが、交渉等あればコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ LV

ディスカバリー コンパクトウォレット