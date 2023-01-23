『Supreme Shop Small Box Crewneck (Tokyo)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 13時 35分に出品され03月04日 13時 35分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 原宿店で購入しました。

Lサイズです。



3〜4回着用しましたが、目立った汚れや形崩れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

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Box

Crewneck

(Tokyo)