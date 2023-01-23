『Embroidery Reverse Etavirp Logo L/S L 白【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 27分に出品され03月30日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



Embroidery Reverse Etavirp Logo L/S

(White × Black)



100%Cotton

カラー 白 WHITE 黒 刺繍

サイズ L



L.Length 77 Shoulder 52 Sleeve 62 Width 56



新品未使用ですが一度人の手に渡った中古品ですのでご理解のある方のみご購入ください。3Nでお願いします。



お値下げは致しません。



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発送はらくらくメルカリ便で行います。

簡易包装にて発送致します。



細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Embroidery

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