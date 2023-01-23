『値下げしました！THE NORTH FACE パープルレーベル ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 19時 43分に出品され05月04日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価52500円。



メルカリで購入しましたが、サイズが合わず

クローゼットで保管しておりました。



カラー:CN Chestnut

サイズ:S



胸囲80〜88

身長160〜170



平置きで採寸



肩幅43cm

袖丈64cm

身幅48cm

着丈58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げしました！THE

NORTH

FACE

パープルレーベル ダウンジャケット