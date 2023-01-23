『最終値下げ中‼️ステイトオブエスケープ 限定カラー ネオプレントートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 45分に出品され04月03日 21時 45分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15000円から13000円にお値下げ中です。



マザーバッグ、仕事用、旅行など幅広くお使い頂けます。





MODEL：エスケープ

CODE No.ESCMARINEBLUE

カテゴリー：トートバッグ

カラー：マリンブルー【MARINE BLUE】

素材：ネオプレン

金具色：ガンメタル

付属品：純正保護袋

【縦】×【横】×【奥行き】

約28 ×36〜53 ×28



カラー···ブルー



特徴···マチあり



汚れが少しございますので写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 最終値下げ中‼️ステイトオブエスケープ



限定カラー ネオプレントートバッグ