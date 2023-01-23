『超軽量 アルミフレーム キャリーケース 耐衝撃 TSAロック付 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 16時 44分に出品され03月15日 16時 44分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超軽量アルミ合金製キャリーケースをご紹介させて頂きます。



ポイント１

【ポリカーボネート＋ABS＋アルミニウム】【360度静音キャスター】

超軽量ボディ&静音ローラーを採用しておりますので、非常にスムーズに転がり旅先での長距離移動のご負担を軽減致します。

加えて相当な強度があります。人間が乗っても全く問題ありません。



ポイント２

【傷つきにくい】【海外旅行には欠かせないTSAロック】【ストッパー付き】

半鏡面仕上げで傷つきにくい。アルミフレーム式で耐久性に優れております。アルミ製コーナーで壊れやすいの四隅をしっかりガード！

長くお使い頂きたいという設計者の想いが込められております(^^♪



旅行箱は世界基準施設TSAロックを搭載するので、施錠したままで預けることができて、トラベルに安心できます。

※本体の鍵穴はTSA職員の検査用ですので、付属の鍵はございませんので、ご了承ください。



ストッパー付きのキャスターが装備！坂道、休憩時スットパーを使用して頂き、ケースに座って頂いても問題ありません。

※防塵カバーも付属しておりますので、出行も保管もとても便利です。



ポイント３

【機内持ち込み可能サイズ】

機内持ち込み可能なサイズで、内寸は48*35.5*20.5cm、容量は35リットル、1泊から3泊ほどの旅行が可能です。

・飛行機から降りて荷物を待っている時間がない。

・キャリーケースを傷つけたくない

ビジネスで荷物を待っている時間がない。すぐに取引先に行かなければいけない。乱雑に使われてキズを付けられた等、そのような経験があります。

3泊分くらいであればゆっくり入る機内持ち込み可能なサイズをご紹介させて頂きました。

何といってもデザインが最高です(^^♪旅先に、ビジネスに、かっこよく決めて頂けたら幸いです(#^.^#)



商品詳細

商品名 キャリーケース

素材 ポリカーボネート＋ABS＋アルミニウム

重量 約3.5ｋｇ

カラー ブラック

※ ブラック、シルバー ブルー レッド ピンク シャンパンゴールド の6色ご用意させて頂きました。

お好きなカラーをコメント欄からお知らせください。



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カテゴリ ファッション

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TSAロック付 ブラック