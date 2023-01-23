『LOUIS VUITTON モノグラム サンリスショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 13分に出品され03月05日 06時 13分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ジャンク品】

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商品説明

ルイヴィトンLOUIS VUITTON

モノグラム ブロア サンリス

ショルダーバッグ

斜めがけok

madeinFrance

ヴィンテージ



●サイズ

約横20(底)×高さ20 マチ7.5センチ



●状態

外観

モノグラムは特にダメージなく綺麗です。

金具、汚れ、青錆、メッキハゲあり。

ショルダー、汚れ、シワあり。

※片方の紐がちぎれた様で直した形跡があります。強度は問題ありません。（写真4枚目参照）

￼ファスナーポケットが外側×1

内側×1、オープンポケット×1

3つのポケットの中は汚れとベタつきで使えませんが、メイン収納は使えます。

ファスナーは問題ありません。



●付属品

なし





20年ほど前にリサイクルショップにて購入しました。

中古品、素人検品になりますので完璧を求める方は購入を控えてください。

商品の状態は画像にて確認し、ご納得のうえ購入お願いします。

不明な点はご質問下さい。



写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますのでご了承下さい。





※こちらの商品はトラブル防止の為返品交換は

出来かねます。ご了承下さい。







ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

モノグラム サンリスショルダーバッグ