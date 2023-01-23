『希少 MSI GM51 ワイヤレスマウス 軽量【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 11時 09分に出品され04月01日 11時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MSIのゲーミングマウスGM51です。有線、無線、Bluetoothの3つの接続方式に対応し、充電ドック付きですので、日常使いやゲーミング用途など幅広くお使いいただけると思います。



現在在庫が少ないゲーミングマウスの1つです。



充電ドック付きで充電も楽々！



以下はAI生成の説明文です。



【高性能センサー】

GM51は、PAW-3395センサーを搭載しており、高精度なトラッキングを実現します。ゲーミングや高負荷な作業に最適です。



【エルゴノミックデザイン】

手にフィットするエルゴノミックデザインで、長時間の使用でも疲れにくく、快適な操作が可能です。



【RGBライティング】

RGB対応で、カスタマイズ可能なライティングが楽しめます。自分好みに設定して、ゲーミング環境を演出できます。



- ブランド: MSI

- モデル名: GM51

- タイプ: ワイヤレスマウス

- 重量: 軽量

- センサー: PAW-3395

- 特徴: エルゴノミックデザイン

- 充電ドック付き 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用