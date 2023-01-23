『【新品・タグ付】ジャーナルスタンダード チェスターコート グレー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 17分に出品され04月01日 03時 17分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回、ご出品させて頂きますのは、『【新品・タグ付】JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード チェスターコート グレー M 】』です♡

新品で購入したため、たたみジワが写真にも写っていますが、ご購入まで大切にハンガー掛けをしておきますのでご安心ください☆



【ブランドの特徴】

JOURNAL STANDARDは、シンプルで洗練されたデザインが特徴のブランドです♡

このチェスターコートは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します☆



【スタイルとデザイン】

このグレーのチェスターコートは、シンプルながらもエレガントな大人の印象を与えます♡

フロントボタン（3個）とポケットが左右両方にあり、実用性も兼ね備えています☆

また、バックスタイルにスリット（30cm）が入っている事で、動きやすい仕上がりとなっています♪



【サイズとフィット感】

サイズはMで、一般的な体型の方にフィットします♪

冬の寒い時期もこのコートを着用するだけで暖かいだけでなく、カッコよく着こなせる一品となっています♡



【総合】

- ブランド: JOURNAL

STANDARD

- サイズ: M

- 色: グレー

- スタイル: チェスターコート

- バックスタイルにスリット有り

- ポケット：前に２つ

- ボタン（前：大3個）

（袖：小4個ずつ）

- 素材: 写真18枚目参照



【採寸】

肩幅···40cm

身幅···50cm

袖丈···58cm

着丈···89cm

※素人採寸のためご理解下さい。



【定価】

27,000円＋（税）



◎ご質問、お値段交渉等ありましたら、メッセージをお願い致します♡

◎大体の事については、プロフィールに記載させて頂いておりますのでご一読頂けると幸いです♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品・タグ付】ジャーナルスタンダード

チェスターコート

グレー

M