『フードLOGO極限定 supreme パーカー アップリケ刺繍 肉厚オンス 希少【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 11時 57分に出品され03月06日 11時 57分に終了予定です。即決価格は14,212円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supremeそれは最高。







名作のさり気ない OVER LOGOと最高の融合。











早い者勝ちとさせて頂きます。



お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。



他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。

※2点以上のみ対象品









川口春奈 様 Justin Bieber 様 あいみょん 様 木村拓哉 様 YouTuber HIKAKIN 様 EXILE 様 三代目 今市隆二 様 登坂広臣 様 岩田剛典 様 など多数のモデル、著名人も愛用するシュプリーム からあまりの人気に即販売終了となった入手困難の『 2014 AW 』期間限定名作モデルを出品でございます。





不安のある方、ご安心あれ。

うちの商品は全て正規品でございます。





窪塚洋介 様が着用し愛用した希少モデル。









※着用回数3回



※サイズ M 着丈70身幅58肩幅52袖丈66



※購入先 公式 大阪店舗



※付属タグ シュプリーム 公式赤タグ〜銀タグ全完備



※※希望者のみ 紙式 半タグ 赤タグ



※目立つ傷や汚れ フード辺りあり 全体的超良好









永遠の最高ストリートブランド『Supreme』。







COLOR BLACK 黒 ◎

BODY ジップパーカー プルオーバー ドロップショルダー 裏生地 裏起毛 肉厚オンス ◎

合わせやすさも◎





公式製法は触り心地も豪華高品質。

希少そして入手困難である『Mサイズ』。



トレンドのオーバーシルエット。





極めつけには、その名の通りの象徴的企業ロゴを名作である『 縫込み 刺繍 アップリケ Logo フード デカロゴ』でストリートデザインチョイス。





かっこいい 可愛い では収まらない。

トレンドを全て抑えた最高の1品。





デザイン文句なしの

とても魅力的な1品です。





オシャレコーディネートにいかがでしょうか。

１枚で存在感抜群です。





男女共に

ですので大活躍するモデルをおすすめです☆





商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。





よろしくお願い申し上げます。





HYSTERIC GLAMOUR バイク VANS 韓国 NIKE 原宿 THE NORTH FACE 9090 ASSC 論理lonely HUF 入手困難 N329 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フードLOGO極限定

supreme

パーカー

アップリケ刺繍

肉厚オンス

希少