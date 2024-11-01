『HARIO ハーブウォーターメーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 33分に出品され03月26日 11時 33分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HARIO ハーブウォーターメーカー



サイズ (約)横幅15.4×奥行15.4×高さ24.5cm

材質 本体・フラスコ/耐熱ガラス

スタンド・受皿/ステンレス

ゴム栓/シリコーンゴム

付属品 三角フラスコ30ml&ゴム栓×2個、キャンドル×10個



一度開封し中身を確認しましたが、その後保管しておりました。



未使用、付属品は全て揃っています。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>アロマグッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハリオ